Fallot-Tetralogie: Leben mit Herzfehler

Die Folge dieser Vierfachfehlbildung ist ein sogenannter Rechts-Links-Shunt. Dabei wird sauerstoffarmes Blut von der rechten Seite in die linke Herzhälfte gepumpt und von dort in den Körperkreislauf ausgeworfen. Da der Abfluss aus der rechten Herzkammer in die Lungenschlagader beeinträchtigt ist, steigt der Druck in der rechten Kammer an. Zudem gelangt sauerstoffarmes Blut über den Ventrikelseptumdefekt in die linke Herzkammer und weiter in den Körperkreislauf. Dies macht sich in einer charakteristisch bläulichen Verfärbung von Lippen und Haut bemerkbar (Zyanose). Die betroffenen Kinder wurden deshalb früher auch „Blue Babies“ genannt.