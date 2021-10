Falsche Forelle

Für den Paradeiser-Salat die Tomaten mundgerecht würfeln und in eine Schüssel geben. Die Zwiebel sowie Petersilie zerkleinern und dazugeben. Salzen, pfeffern, dann mit Balsamico-Essig und Olivenöl marinieren, kaltstellen und durchziehen lassen.



Für die Palatschinken, auch Pfannkuchen genannt, alle Zutaten in einen Mixbecher geben und gut vermixen. Den Teig portionsweise in eine leicht geölte Pfanne geben und ihn entweder durch Schräghalten der Pfanne oder mithilfe eines Crêpe-Hölzchens in der Pfanne verteilen. Möglichst dünne Fladen ausbacken. Wenden und auch die zweite Seite bräunen.



Für die Füllung das Hackfleisch in etwas Öl scharf anbraten, bis eine leichte Bräunung entstanden ist, dabei salzen und pfeffern. Die Zwiebel würfeln und mitbraten. Mit Kümmel und Paprikapulver würzen, bevor fein gehackte Petersilie und geriebener Knoblauch untergemischt werden. Den Bergkäse mit hineingeben und schmelzen lassen.



Diese Masse löffelweise in die Mitte der Palatschinken geben, etwas Zitronenabrieb darauf geben. Die Seiten einschlagen und unter leichter Spannung den Teig einrollen. Mit Zahnstochern fixieren.

Diese Päckchen nun panieren: Dazu erst in Mehl, dann in verquirltem Ei, dann in Semmelbröseln wälzen. Anschließend in ausreichend Öl knusprig ausbacken. Auf Küchenpapier entfetten und zusammen mit dem Paradeiser-Salat sowie einigen Zitronenscheiben servieren.