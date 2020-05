Falscher Hase

Verbraucher | Volle Kanne - Rezept: Download

Aus dem Hackfleisch, zwei rohen Eiern, Senf, Kräutern, dem eingeweichten Brötchen und den Gewürzen eine würzige Hackmasse ordentlich zusammenkneten, damit der Braten später gut zusammenhält.



Nun die gekochten Eier vorne und hinten abschneiden und in einer ununterbrochenen Linie hintereinander legen. Die Eiweißreste klein hacken und zum Hackfleisch geben. Eine Backform mit Wasser anfeuchten, damit man sie dann gut mit Bacon-Scheiben auslegen kann. Dann bis zur Hälfte Hackmasse einfüllen. Anschließend die vorblanchierten Brokkoli-Röschen dekorativ einlegen. Schließlich die Eier-Linie daraufsetzen und zuletzt vorsichtig den Rest der Hackmasse in die Form geben. Die Masse etwas in die Form drücken, damit sich alles gut setzt. Nun die Oberseite mit Speckscheiben verschließen. Bei 160 Grad Celsius etwa 45 Minuten backen. Innentemperatur mit einem Bratenthermometer oder Backofen-Temperaturfühler kontrollieren: Bei 75 Grad Celsius ist der Braten gar.