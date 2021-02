Farfalle mit Feldsalat und Berberitzen

Berberitzen in roten Traubensaft einlegen und ziehen lassen.



Haselnüsse bei 200 Grad etwa 15 Minuten trocken im Ofen rösten, dann entnehmen und kurz abkühlen lassen. Zwischen den Händen reiben, sodass die Schale abfällt. Die noch warmen Haselnüsse in eine Schüssel geben und mit Honig, Meersalz und Thymian vermischen, dann grob zerbröselten Ziegen-Feta dazugeben.



Farfalle in Salzwasser bissfest kochen. In einer Pfanne rote Zwiebelwürfel und Chiliringe in Olivenöl anschwitzen, mit Salz und Ras al Hanout würzen. Mit den in Traubensaft eingelegten Berberitzen ablöschen. Farfalle zugeben. Feldsalat und reichlich Pfeffer zugeben und nur etwas zusammenfallen lassen. Umgehend servieren.



Den eingelegten Feta getrennt servieren, man gibt ihn erst auf dem Teller dazu.