Die Kartoffeln im Ganzen in ausreichend Salzwasser garen, dann etwas abkühlen lassen, bevor sie gepellt und in dicke Scheiben geschnitten werden.



Die Gemüsebrühe erhitzen, in Ringe geschnittene Zwiebel darin mit Essig, Öl und Senf weich werden lassen. Über die Kartoffeln geben, ebenso eine in feine Scheiben geschnittene Gewürzgurke. Die übrigen Gewürzgurken mit einem Teil ihres Suds pürieren und dazugeben, ebenso in feine Scheiben geschnittene Salatgurke. Auch den Dill fein schneiden und untermischen, bevor der Salat zum Durchziehen einige Stunden oder über Nacht in den Kühlschrank gegeben wird.



Für die Fischlaibchen das Fischfilet möglichst fein hacken und in eine Schüssel geben. Salzen, pfeffern und Knoblauch hineinreiben. Die Zwiebel fein hacken und dazugeben, ebenso Zitronenabrieb, fein gehackten Dill und Petersilie. Das Brötchen ausdrücken und zusammen mit den Eiern in die Schüssel geben. Gründlich zu einer homogenen Masse vermischen, dabei gut durchkneten, sodass eine Bindung entsteht. Mit feuchten Händen kleine Laibchen formen, diese dann in Semmelbröseln wälzen und in ausreichend Butterschmalz knusprig braten.



Auf Küchenpapier entfetten und auf einem Bett aus Erdapfelsalat servieren.