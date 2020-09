Fastenbrot von Sophie Hinkel

Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Nach der Teigruhe wird das Brot geformt. Am besten gibt man es in ein Gärkörbchen, wo es nochmal für circa 30 Minuten ruhen muss.



In dieser Zeit wird der Ofen vorgeheizt auf 220 Grad und ein Blech mit Wasser wird in den Ofen gestellt. Durch den entstehenden Wasserdampf kann das Brot beim Backen an Volumen gewinnen und es lockert sich auf.



Als Nächstes wird das Brot in den Ofen gegeben und für zehn Minuten angebacken. Nach dieser Zeit wird das Backblech herausgenommen, der Ofen auf 200 Grad heruntergestellt und das Brot dann für 40 Minuten ausgebacken.