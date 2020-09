Fastenküche

Zubereitungszeit (circa 35 Minuten - ohne Gehzeit)

Mehl auf ein Backbrett sieben, eine Mulde eindrücken und Hefe in die Mulde krümeln. Erst Zucker daraufgeben, dann circa sechs Esslöffel lauwarme Milch und alles gut verrühren. Dabei immer etwas Mehl mit verrühren, bis ein leichter Teig entsteht. Mit Mehl bestäuben und in knapp 30 Minuten aufgehen lassen. Dann Butter, Eier, Schrot und Salz hinzugeben und mit lauwarmer Milch so lange zu einem Teig kneten, bis er nicht mehr an den Händen klebt.



Zum Schluss Mohnback unterkneten und alles zu einer Rolle formen. Gleichmäßige Stücke abschneiden, zu Kugeln rollen, kurz andrücken und mit Abstand in eine geeignete ausgebutterte oder mit Backpapier ausgelegte Backform legen. An einem warmen Ort aufgehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Bei 170 Grad im vorgeheizten Backofen rund eine halbe Stunde backen.



Zwei bis drei Esslöffel Milch mit dem Puddingpulver verrühren. Restliche Milch zum Kochen bringen, vorbereitete Pulvermischung einrühren, kurz köcheln und vom Herd nehmen. Vanillezucker und Konfitüre einrühren und mit einer Messerspitze Kurkumapulver verfeinern. Auf Tellern verteilen, je zwei Buchteln daraufsetzen und mit Minze oder Melisse garnieren.