Volker Angres, Leiter der ZDF-Umweltredaktion ist live in Glasgow und zieht ein erstes Fazit zur UN-Klimakonferenz. Und: Klimafreundliche Energiegewinnung – das Solarkraftwerk Cerro Dominador mitten in der Atacama-Wüste in Chile macht es möglich.

Datum: 12.11.2021