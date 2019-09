Fehlerhafte Implantate

Michael S. war nicht das einzige Opfer der fehlerhaften Implantate. Die meisten Opfer wurden nun in einer Re-OP behandelt. Inzwischen ist die Firma insolvent, die diese Bandscheibe angeboten hat. Aufwendige Gerichtsverfahren laufen, denn wer die Schuld trägt, ist - zumindest juristisch - nicht so leicht auszumachen.



Die Klinik, die ihm die Bandscheibe eingesetzt hat, beruft sich darauf, dass das Implantat damals zugelassen war. Dass etwas mit dem Implantat fehlerhaft ist, kam erst später heraus. Nun müssen die Gerichtsverfahren klären, wer für was haftet.