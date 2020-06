Feines aus Johannisbeeren

Die Johannisbeeren waschen und verlesen. Sie müssen nicht von den Rispen befreit werden. Den unteren Topf des Dampfentsafters mit Wasser befüllen. Das Saftauffanggefäß mit dem Abflussschlauch aufsetzen und die Johannisbeeren in den Siebeinsatz geben. Deckel schließen und alles zum Kochen bringen. Temperatur nach unten regeln, sodass das Wasser aber immer noch kocht. Nach einiger Zeit fängt der Saft an auszutreten und sammelt sich im Auffangbehälter. Der gesamte Entsaftungsvorgang dauert bei Johannisbeeren circa eine halbe Stunde. Der Saft ist am Anfang intensiver, mit zunehmender Dauer verliert er an Aroma. Wer ein gleichmäßiges Produkt erhalten möchte, sammelt den Saft in einem Sammelbehälter zur späteren Weiterverarbeitung. Heiß in saubere, vorbereitete Flaschen abgefüllt, ist der so gewonnene Saft mehrere Wochen haltbar. Für eine vollständige Konservierung die Flaschen einkochen.