Süßes und Feines mit Kräutern

Zutaten

3 - 4 Rosmarinzweige

1 Bund Thymian

1 Bund Majoran

1 Bund Oregano

5 Salbeiblätter

1 Lorbeerblatt



ca. 100 g unbehandeltes Salz



Zubereitung

Die Kräuter entweder im Ofen bei 40 Grad, in der Sonne, im Dörrautomaten, auf der Heizung oder an einem luftigen Ort gut trocknen. Die Blätter von den dickeren Stielen abrebeln, den Rosmarin mit einem Messer oder Mörser etwas zerkleinern. Salbei und Lorbeerblatt im Mörser zerstoßen. Die Kräuter in einer Schüssel abwiegen und mindestens genauso viel Salz untermischen. Die Kräutermischung in ein Schraubglas abfüllen und für typische Gerichte wie Bolognese-Sauce, Pizza-Sauce, Tomaten-Sauce, Suppe oder einfach als Streuwürze für Tomaten verwenden.



Extra-Tipp

Bleibt zu Hause etwas Brot übrig, das schon zu hart zum Essen ist, sollte man es nicht wegwerfen: Entweder Croûtons oder Brotkonfekte herstellen.



Zubereitung Croûtons:

Das Brot würfeln, in Olivenöl anbräunen und großzügig mit der Kräutermischung bestreuen. Diese dann über einen Salat geben.



Zubereitung Brotkräcker:

Für die Brotkräcker das Brot in hauchdünne Scheiben schneiden und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben. Mit Olivenöl beträufeln, die Kräutermischung gleichmäßig darüber streuen und bei circa 180 bis 200 Grad 15 Minuten leicht bräunen. Mit einem Frischkäsedip oder Kräuterquark genießen.