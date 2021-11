Femizid bezeichnet den Mord an einer Frau infolge von Gewalt in der Partnerschaft. Die Fälle nehmen zu, die Polizei geht von einer hohen Dunkelziffer aus. Was Frauen tun können, erklärt Sonja Fatma Bläser, Leiterin der Beratungsstelle HennaMond e.V..

