Gemüse fermentieren

500 g buntes Bio-Gemüse (bunte Karotten, rote Bete, Pastinaken, Sellerie)

1 TL ganze Senfkörner

10 g Salz ohne Zusätze

1 EL Buttermilch



Zubereitung

Das Gemüse schälen und in gleichmäßige Stifte schneiden. Dicht in ein passendes Bügelglas schichten, Senfkörner und Buttermilch dazu geben. Das Salz in einem halben Liter kaltem Wasser auflösen und die Karottenstifte damit abdecken. Die Lake muss über den Karotten stehen und sollte jetzt mit einem Tellerchen oder Wasserbeutel beschwert werden. Bei Raumtemperatur stehen lassen bis die Fermentation beginnt. Dann an einem dunklen Ort für vier bis sechs Wochen fertig fermentieren.