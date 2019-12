Backofen auf 175 Grad vorheizen. Backform leicht einbuttern. Butter in einem kleinen Topf langsam zum Schmelzen bringen. Topf von der Herdplatte nehmen und gehackte Schokolade hineinrühren, bis sie geschmolzen ist. Anschließend Kakao mit einem Schneebesen unter die geschmolzene Schokolade rühren. Zur Seite stellen.



Maronen- oder Nussmehl in einer Schüssel mit dem Salz vermengen. Eier, Zucker und Vanille-Extrakt in eine große Schüssel geben. Masse mit dem Handmixer oder der Küchenmaschine sieben bis zehn Minuten lang kräftig aufschlagen, bis sie hell und dick ist. Schokoladenmischung gründlich unterheben, gefolgt von Nussmehl und Salz.