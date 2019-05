Ist das Schienbein oder der Oberschenkelknochen betroffen, kann eine Schiene der Entlastung dienen. Dadurch kann Knochenbrüchen vorgebeugt werden. Eine Physiotherapie kann außerdem helfen, die umliegenden Muskeln und Knochen zu stärken. In seltenen Fällen kann eine fibröse Dysplasie zum Beispiel am Knochen des Unterkiefers so ausgeprägt sein, dass aus ästhetischen und praktischen Gründen eine Operation empfehlenswert ist.