Finanzielle Unterstützung bei der Pflege

Quelle: Imago/Imagebroker

Durch die Reduzierung der Wochenstunden entsteht eine Differenz zum vorherigen Lohn. Der fehlende Betrag wird zur Hälfte durch das zinslose Darlehen ersetzt.

Beispiel: Der pflegende Angehörige erhält monatlich für 30 Arbeitsstunden 3000 Euro (Netto). Während der Pflegezeit wird nur noch 15 Stunden gearbeitet – die Person erhält somit noch 1500 Euro vom Arbeitgeber. Durch das Darlehen erhält man nun weitere 750 Euro – die Hälfte des aussetzenden Lohns.



Der Kredit muss gleich nach der Zeit, in der er in Anspruch genommen wurde, zurückgezahlt werden. Wird der Kredit etwa die vollen zwei Jahre in Anspruch genommen, bleiben anschließend nur zwei Jahre Zeit, die Schulden zu tilgen. Wenn der Pflegebedürftige nach diesem Zeitraum weiterhin Hilfe benötigt, müssen die Angehörigen die Arbeit auf eigene Kosten reduzieren oder Helfer bezahlen. Nur in Härtefällen, wenn der Pflegende beispielweise selbst erkrankt, kann die Rückzahlung des Kredits erlassen werden.