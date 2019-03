Immobilienkredite: Angebote vergleichen und sparen

„Insgesamt sind die Zinsen gegenüber dem Vorjahr im Schnitt noch einmal gesunken“, sagt Heike Nicodemus von Finanztest. Am günstigsten seien die Zinssätze für Darlehen mit zehn Jahren Zinsbindung – sie liegen unter einem Prozent. „Aber auch für Kredite mit festen Zinsen über die gesamte Laufzeit von 20 oder 25 Jahren fanden wir sehr günstige Angebote“, so Nicodemus weiter. Auffällig: Das teuerste Angebot kostete immer doppelt so viel wie das günstigste.