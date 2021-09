Fisch-Gumbo

Die Zwiebel in Streifen schneiden und in etwas Öl anschwitzen. Paprika und Stangensellerie in Streifen schneiden und mitbraten. Salzen und Knoblauch hineinreiben. Die Stile der Okraschoten abtrennen, bevor auch diese mitgebraten werden. Den Chili in Ringe schneiden und zusammen mit Cayennepfeffer und Paprikapulver hinzugeben. Kurz anschwitzen, dann mit Worcestershire-Sauce und Chili-Sauce verfeinern, bevor mit Fischfond und Gemüsebrühe aufgefüllt wird.



In einem separaten Topf eine dunkle Mehlschwitze herstellen, hierzu das Öl erhitzen und das Mehl langsam einrühren. Unter ständigem Rühren weiter erhitzen, bis die Masse einen bräunlichen Farbton angenommen hat. Zum Gumbo geben und so dessen Konsistenz steuern. Etwa 20 Minuten köcheln lassen.



In der Zwischenzeit das Fischfilet mundgerecht zerkleinern und salzen. Auch die Garnelen salzen und grob gezupften Thymian zugeben. Etwa fünf Minuten vor Ende der Kochzeit ins Gumbo geben und garziehen lassen.



Während das Gumbo kocht, den Reis in der doppelten Menge gesalzenem Wasser garen, bis das gesamte Wasser aufgenommen wurde. Zusammen mit dem Gumbo servieren.