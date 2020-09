„Fisch und Laubfrosch“

Vom Wirsing acht bis zwölf große Blätter abnehmen, Strünke herausschneiden. In Salzwasser rund zwei Minuten blanchieren, anschließend in Eiswasser abschrecken. Auf ein Küchentuch legen und mit einem Nudelholz plätten.



Das Fischfilet in Streifen schneiden, mit Salz und Pfeffer würzen und mit einem Fleischwolf zerkleinern. Zusätzlich auch das Brötchen, zwei gekochte Kartoffeln und die Petersilie durch den Wolf geben. Den restlichen Wirsing klein schneiden, anschwitzen und durchgaren.