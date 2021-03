Fischschleifen in Senfsauce

Zuerst den Fischfond aus den Fischabschnitten sowie gewürfeltem Suppengemüse aufsetzen, etwa 20 Minuten köcheln lassen, dann passieren. Alternativ kann auch ein bereits vorhandener Fischfond genutzt werden.



Den Brokkoli und Blumenkohl in mundgerechte Röschen zerteilen. Erst den Blumenkohl für etwa fünf Minuten in den, über dem Fischfond platzierten Dampfeinsatz geben, bevor der Brokkoli für weitere fünf Minuten hinzugefügt wird. Die Kartoffeln hübsch zuschneiden (tournieren) und in Salzwasser garen.



Die Fischfilets der Länge nach in Streifen schneiden und jeweils drei oder mehr Streifen vorsichtig zu einem Zopf flechten. Ein Zahnstocher am Anfang erleichtert das Flechten. Hierbei dekorative Muster durch die Anordnung der verschiedenfarbigen Filets erzeugen. Die Fischschleifen in einen weiteren Einsatz geben und fünf bis sieben Minuten in den Dampf geben, am Ende der Garzeit salzen und pfeffern.



Für die Senfsauce die Butter zerlassen und eine in Ringe geschnittenen Schalotte darin anschwitzen, mit Mehl abstäuben. Senf zugeben, dann mit weißem Traubensaft ablöschen und Zitronenabrieb sowie -saft hinzufügen. Unter Rühren mit der Milch und 125 Millilitern des zum Dämpfen genutzten Fonds angießen. Abschmecken mit Salz und Pfeffer, mit gehacktem Dill verfeinern. Nun Gemüse und Fisch zusammen anrichten, mit der Senfsauce überziehen.