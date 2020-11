Für das Püree Steckrübe schälen, in Würfel schneiden und in Salzwasser etwa 20 Minuten weich kochen. Butter bräunen, also so lange erhitzen, bis die sich abtrennende Molke beginnt, sich braun zu färben. Steckrübe mit einem Kartoffelstampfer zerkleinern und nach und nach Milch hinzugeben, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Püree mit etwas brauner Butter, Meerrettich, Salz, Pfeffer und Muskatnuss verfeinern.



Fischfilet in dicke Streifen schneiden, die der Form eines Fischstäbchens ähneln. Das gelingt besser, wenn der Fisch noch angefroren ist. Ei verquirlen, mit Salz und Pfeffer würzen und Mehl hinzufügen, um eine Art Backteig anzufertigen. Fischstäbchen zunächst durch diesen Teig ziehen und anschließend mit einer Mischung aus Paniermehl, Muskat und Paprikapulver ummanteln. Das Paprikapulver sorgt hierbei für Geschmack und Farbe.



Fischstäbchen nun in heißem Butterschmalz knusprig braten und anschließend auf Küchenkrepp gut entfetten. Fertige Fischstäbchen mit dem Steckrübenpüree servieren und Zitronenschnitze dazu reichen.