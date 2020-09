Zahngesundheit: Fissurenversiegelung

Bei Kindern tritt Karies häufig an den Kauflächen der hinteren Backenzähne auf. Diese Flächen sind nicht glatt, sondern weisen Vertiefungen auf. An diese Fissuren und Grübchen können sich Speisereste leichter ansammeln und Bakterien vermehren, was letztlich zu Karies führen kann. Zahnärzte empfehlen deshalb häufig eine Versiegelung dieser Stellen, um die Eintrittspforten für Karies zu verschließen.