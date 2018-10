Fit und gesund durch die Kälte

Nasskalte Tage spüren viele Menschen in den Gelenken, besonders im Winter. Dafür verantwortlich sind in vielen Fällen Virusinfekte, Arthrosen oder entzündliche Gelenkerkrankungen wie Rheuma oder Gicht. Experten bestätigen zwar Zusammenhänge zwischen der Schmerzintensität und plötzlichen Wetteränderungen, die mit abnehmender Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit und sinkendem Luftdruck einhergehen. Warum aber Kälte und Nässe den Gelenken zusetzen, ist wissenschaftlich noch nicht belegt.



Bei niedrigen Temperaturen verengen sich zudem die Blutgefäße, es wird weniger Blut transportiert, damit weniger Wärme abgegeben wird. Die verminderte Durchblutung führt dazu, dass Menschen bei Kälte blass im Gesicht sind und die Gliedmaßen weiß werden. Bei weiterer Kälteeinwirkung bilden sich in den Zellen Eiskristalle, die roten Blutkörperchen klumpen zusammen, was eine noch schlechtere Durchblutung und im schlimmsten Fall ein Absterben des Gewebes zur Folge hat. Besonders gefährdet sind Menschen mit Vorerkrankungen wie Gefäßverkalkung (Arteriosklerose), da deren Blutzirkulation ohnehin eingeschränkt ist. Auch im Schnee spielende Kinder nehmen die Kälte häufig nicht wahr und sollten nicht zu lange bei tiefen Temperaturen draußen sein.