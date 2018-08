Fitness-Salat mit Cäsar-Dressing

Eigelbe mit Senf, fein gewürfeltem Knoblauch, Sardellen, Zitronensaft, Traubensaft, Kapern und Parmesan in den Mixer geben. Kalt gepresstes Olivenöl zufügen und mit dem Mixstab eine schöne Emulsion herstellen. Zum Schluss mit wenig Salz und Pfeffer würzen.



Strauchtomaten säubern, Strunk ausschneiden und alles in Ecken oder in Scheiben schneiden. Gekochte Eier schälen und in Ecken schneiden. Avocado schälen und würfeln. Rucola säubern. Mit allen Zutaten ein schönes Bukett in einem tiefen Teller anrichten. Sardellenringe, rote Zwiebelringe und abgeschnittene Kresse darüber verteilen. Dressing über den vorbereiteten Salat geben. Schrotbrotscheiben oder Ciabatta dazu servieren.