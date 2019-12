Fitness- und Festcocktails

Zubereitung

Für Chia-Kokospudding:

Chiasamen mit Kokosmilch bedecken. Anschließend umrühren und für drei Stunden in den Kühlschrank stellen.



Für Milch-Minz-Sirup:

Xylit und Milch aufkochen, anschließend abkühlen lassen. Minze hinzugeben und in einem Beutel einfrieren.



Alle Zutaten für den Cocktail in einen Mixer geben. In einem Longdrinkglas servieren, mit Minze, Limettenabrieb und Kokosflocken dekorieren.