Mehl mit Trockenhefe, Prise Zucker, Salz, Ei, Wasser und Olivenöl gut verkneten, etwas ruhen lassen, auf mehlierte Arbeitsfläche dünn ausrollen, in gefettetes Pizzablech oder runde Obstkuchenform einlegen, überhängenden Teig mit Messer abschneiden, Form mit Teig in den Kühlschrank stellen.



Zwiebelwürfel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, geputzte Pfifferlinge zufügen und mit anschwenken. Röllchen von Frühlingszwiebeln, gemischte gehackte Kräuter mit unterziehen und Sauerrahm sowie ansautierte Pilze auf dem vorbereiteten Teig verteilen. Im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad circa acht bis zehn Minuten backen, danach Bündnerfleisch in Streifen geschnitten darüber streuen. Anschließend den Flammkuchen in Tortenstücke schneiden und in der Form servieren. Pflücksalat mit Essig-Ölmarinade extra dazu stellen.