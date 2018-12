Flank-Roll-Lolli mit Schokoladen-Rotweinlack

Zubereitung am Grill

Kugelgrill linksseitig mit einem Anzündkamin glühender Kohle befüllen. Die rechte Seite des Grillgerätes bleibt dabei leer, sie dient als sogenannte „indirekte Fläche“. Der Kugelgrill sollte eine Temperatur von circa 250 Grad am Thermometer anzeigen. Holzbretter mit der Roulade nun so lange auf die direkte Fläche legen, bis diese stark anfängt zu rauchen. Sobald der starke Rauch entstanden ist, Bretter in den indirekten Bereich legen. Hierbei sollte man darauf achten, dass die Rouladen eine braune Farbe und krosse Konsistenz bekommen.