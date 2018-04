Aber warum ist der Mann so neugierig? Als Sternzeichen Schütze ist ihm ein unbändiger Wissensdurst quasi in die Wiege gelegt worden - und zwar am 11. Dezember 1976 in Ulm. Florian Weiss ist Wahlmünchner, sportelt viel, spielt Gitarre und weltenbummelt - wenn es die Zeit zulässt. Außerdem ist er seit seinen Teenagerzeiten als DJ unterwegs: Zusammen mit drei Freunden hat er ein Musik-Projekt gegründet, das der Clubszene neue Klänge beschert.