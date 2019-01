Verbraucher | Volle Kanne - Florian Weiss beim Tunnelbau

In Oberau bei Garmisch-Partenkirchen entsteht derzeit der längste Straßentunnel Bayerns. In fünf Jahren sollen zwei jeweils drei Kilometer lange Röhren den Mühlberg durchziehen. Florian Weiss schaut sich die Arbeiten vor Ort an.