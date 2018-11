Penne in sprudelndem Salzwasser auf den Biss kochen und abschütten. Vom Staudensellerie Fäden abziehen, in Stücke schneiden und in heißem Olivenöl angehen lassen. Chilischoten in Röllchen schneiden, zugeben, mit ansautieren und mit Orangensaft angießen. Penne zufügen, mit anschwenken und mit wenig Salz und Pfeffer würzen. Safran mit unterziehen, Krebse zugeben, mit Sahne auffüllen, kurz aufkochen und binden lassen. In tiefen Tellern anrichten und mit Zitronenthymian garnieren.