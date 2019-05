Flusswelspflanzerl

Welsfilet zunächst in Streifen, anschließend in kleine Würfel schneiden, Ei und Eigelb zufügen, feine angeschwitzte Würfel von Karotten, Lauch, Sellerie und Zwiebeln sowie gehackte gemischte Kräuter dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen, Würfel von Dreikorntoast daruntermischen, Masse anziehen lassen – danach von der Masse Pflanzerl formen.



Pflanzerl in heißem Olivenöl beidseitig goldgelb anbraten, mit etwas Rosmarin aromatisieren. Zwiebelwürfel (60 g) in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, blanchierten, gehackten Blattspinat zugeben, etwas Schmand zufügen, mit Salz und Pfeffer würzen.