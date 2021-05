Forelle in Mandelbutter

Die Forellen innen und außen salzen und pfeffern. Dill und Zitronenscheiben in den Bauchraum legen. Die Fische dann in gehobelten Mandeln wälzen und in einer Mischung aus Butter und Olivenöl beidseitig sanft anbraten. Durchgegart ist die Forelle dann, wenn die Afterflosse leicht herausgezogen werden kann.



Cima di Rapa putzen, Blätter und Blüten zur Seite legen. Zwiebeln und ganze Rauchmandeln in Butter anschwitzen. Stile des Cima di Rapa nur grob zerkleinert dazugeben sowie etwas Muskatblüte. Nach Geschmack kurz mit Deckel garen, der „Stängelkohl“ darf aber auch noch ordentlich Biss haben. Dann die Blüten hinzugeben und kurz mit garen, bevor die Blätter zum Schluss bloß noch durchgeschwenkt werden.

Forelle mit Cima di Rapa anrichten. Die Salzkartoffeln kurz in der übriggebliebenen Mandelbutter schwenken, dann auch anrichten.