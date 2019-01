Forellenfilet "Müllerin-Art" mit Kartoffel-Lauch-Gratin

Die Kartoffeln in einen halben Zentimeter dicke Scheiben schneiden und mit den gut gewaschenen Lauchringen in eine Auflaufform geben. Milch, Sauerrahm und Chiasamen gut mit einander verrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Über die Kartoffelscheiben verteilen, mit Käse bestreuen und im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad circa 35 bis 40 Minuten goldgelb ausbacken. Während dieser Zeit den Fisch vorbereiten.



Abgebrauste Forellenfilets mit Küchenkrepp abtupfen, dezent mit Zitronensaft beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Öl erhitzen und die in Mehl gewendeten Filets einlegen. Bei mäßiger Hitze beidseitig braten.



Dazu passt hervorragend ein frischer Feldsalat mit Essig-Öl-Dressing.



Hier gehts zum WWF-Einkaufsratgeber Fische und Meeresfrüchte