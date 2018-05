Forellengeschnetzeltes auf Bohnenpotpourri

Wachs- und Buschbohnen an den Enden etwas abschneiden, mit Schnippelbohnen in leicht sprudelndem Salzwasser mit etwas Bohnenkraut auf den Punkt kochen, abschütten, gut abtropfen lassen. Streifen vom Hokkaido-Kürbis und Zwiebelstreifen in heißem Olivenöl angehen lassen, alle Bohnen zugeben, mit anschwenken, mit Zitronensaft beträufeln, mit Salz und Pfeffer würzen.