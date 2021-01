Forellengeschnetzeltes

Bohnen an beiden Enden etwas abschneiden, in leichtem sprudelndem Salzwasser auf den Biss blanchieren, gut abtropfen lassen, quer halbieren. Kürbis säubern, in kleine Würfel zerteilen, Forellenfilets mit Zitronensaft und etwas Olivenöl marinieren.



Zwiebelwürfel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, gelbe Paprikastreifen, Bohnen, Kürbiswürfel zufügen, mit anschwenken, mit Maismehl stäuben und verrühren. Dann mit 80 Milliliter Kochsahne angießen, mit Gemüsebrühe auffüllen, klein geschnittenes Bohnenkraut zufügen, Safran, Curry, Chiliflocken zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen.



Fischfilets in heißer Pfanne einlegen, bei mäßiger Hitze blond angehen lassen, gehackten Dill darüber geben, mit 40 Milliliter Sahne angießen, mit wenig Curry, Salz und Pfeffer würzen. Gemüse als Bett in tiefem Teller anrichten, Forellenstreifen darauf verteilen, mit Dillsträußchen garnieren.