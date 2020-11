Zwiebeln: herzhaft, lecker und gesund

Verbraucher | Volle Kanne - Die Rezepte zum Downloaden

Unbedingt eine selbst gemachte Fleischbrühe verwenden: Aus Knochen und Suppenfleisch, sowie etwas Suppengrün (Karotte, Zwiebel, Sellerie, Porree), Salz und Gewürzen über mehrere Stunden sanft köcheln lassen, danach absieben. Die Zwiebeln dünn hobeln und bei milder Hitze in Butter anbraten, leicht Farbe nehmen lassen. Dann ablöschen mit etwas Fleischbrühe, Flüssigkeit verkochen lassen. Diesen Vorgang wiederholen, bis die Zwiebeln sehr süß geworden sind. Nun mit Cognac ablöschen – und wenn man mag – flambieren (Vorsicht: offenes Feuer!). Nun die restliche Brühe zugeben, sowie fein geschnittenen Frühlingszwiebel. Aufkochen und mit Salz und reichlich Pfeffer abschmecken.



Baguette in Scheiben schneiden und toasten, dann mit Gruyère-Käse bestreuen. Suppentassen mit einer Knoblauchzehe ausreiben. Zwiebeln mit einer Schaumkelle aus der Suppe fischen und abwechselnd mit Baguette-Scheiben in die Tassen schichten. Auffüllen mit der Suppe. Die oberste Käseschicht kann man noch im Grill überbacken.