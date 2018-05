Verbraucher | Volle Kanne - Die Rolle der Frauen in der 68er-Bewegung

Die 68er haben in vielen Bereichen den Stein ins Rollen gebracht: Friedensbewegung, Frauenbewegung, Umweltschutz. Doch welche Rolle spielten Frauen in der 68er-Bewegung? Cornelia von Plottnitz engagierte sich damals an vorderster Front für Frauenrechte.