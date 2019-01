Freezing und Sturzgefahr bei Parkinson

Sie wollen durch eine Tür gehen und kommen an der Schwelle nicht vorwärts. Ihre Bewegungen sind eingefroren. Die Beine wollen einfach nicht, weil das Gehirn den Befehl dazu nicht gibt oder die Befehle des Gehirns nicht an die Muskeln weitergeleitet werden. So geht es häufig Parkinson-Patienten - oft beim nächtlichen Toilettengang. Immer, wenn sich an ihrem normalen Gangfluss etwas verändert, wenn sie die Bewegungsrichtung verändern, sich auf der Stelle drehen, oder wenn sie durch enge Passagen gehen müssen, treten diese Blockaden auf. Der Grund dafür ist noch nicht genau erforscht.