Margo Wieseler will mit der Organisation "Aktion Sühnezeichen Friedensdienste" nach Chicago gehen, um als Freiwillige im dortigen Holocaust Museum and Education Center zu helfen. Bei Volle Kanne berichtet sie, was sie zu ihrem Entschluss bewegte.

Beitragslänge: 8 min Datum: 16.08.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 16.08.2020