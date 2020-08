Mittlerweile setzen sich viele Kinder und Jugendliche für die "Fridays for Future"-Bewegung ein und gehen dabei oft über ihre Grenzen. Was treibt die jungen Aktivisten genau an? Soziologe Klaus Hurrelmann und Schülerin Tara Runze im Gespräch.

