Der Salat kann auch schon einige Stunden im Voraus oder am Vortag zubereitet werden. Hierfür die Stangenbohnen putzen und in ausreichend Salzwasser unter der Zugabe von Bohnenkraut blanchieren. Die Bohnen abschütten, mit kaltem Wasser abschrecken und in mundgerechte Stücke schnippeln.



Für das Dressing eine Zwiebel fein würfeln und zusammen mit Schmand in eine Schüssel geben. Bohnenkraut und Dill fein hacken und mit hineingeben. Das Dressing mit Salz, Pfeffer und einem Schuss Essig abschmecken und über die Bohnen geben. Den Salat kalt stellen und durchziehen lassen.



Für die Frikadellen die Zwiebel fein hacken und mit gehackter Petersilie in Butter anschwitzen. Beides zusammen mit dem Hackfleisch in eine Schüssel geben, Eier, Gewürze, Senf sowie das eingeweichte und ausgedrückte Brötchen hinzugeben, vermischen und gut durchkneten, sodass eine Bindung entsteht. Aus dieser Masse dann mit feuchten Händen kleine Frikadellen formen und in ausreichend Butter braten. Die Frikadellen anschließend der Pfanne entnehmen und im Ofen bei 75 Grad warmhalten.



Für die Saucen-Kartoffeln die Kartoffeln schälen, würfeln und zusammen mit dem Lorbeer im Bratensaft der Frikadellen anschwitzen. Die Kartoffeln salzen, mit Mehl abstäuben und dieses leicht anrösten, bis es eine braune Farbe angenommen hat. Die Kartoffeln anschließend mit Essig ablöschen, mit der Fleischbrühe auffüllen und so lange köcheln lassen, bis sie weich sind. Bei Bedarf mit angerührter Speisestärke nachbinden.



Frikadellen mit Schnippelbohnensalat und Saucen-Kartoffeln servieren.