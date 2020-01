Frittata- Omelett

Die Eier zu einer Rühreimasse verquirlen, gehackte Petersilie zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und einen halben Teelöffel Kurkuma für die Farbe und den Geschmack zugeben. Die Zwiebel in feine Würfel schneiden und in Butter andünsten. Die Nudeln zugeben und durchschwenken, leicht Farbe nehmen lassen. Jetzt erst die Nudeln ins Rührei geben, dann die Gesamtmasse wieder in die heiße Pfanne zurückschütten. Circa zwei Minuten auf der Flamme stehen lassen, nicht rühren! Nun die Pfanne in den auf 180 Grad Celsius vorgeheizten Backofen stellen. Das Omelett benötigt fünf bis zehn Minuten, um zu stocken. Danach auf ein Brett stürzen und in Tortenstücke teilen.