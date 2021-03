Frittenbuden-Schaschlik „Köln-Kalk“

Die Holzspieße vorab in der Cola-Limonade einlegen, dann lassen sie sich später leichter entfernen.



Die Schweineschulter gleichmäßig würfeln, salzen, pfeffern und mit Paprikapulver würzen. Senf zugeben und gut einmassieren. Speck in dickere, quadratische Scheiben schneiden und mitmarinieren. Zwiebeln und Paprika in grobe Würfel schneiden, die Champignons halbieren.



Die Zutaten abwechselnd auf Schaschlik-Spieße stecken und darauf achten, dass die Zwiebel möglichst zum Fleisch gesteckt wird, sodass sie ihre enzymatische Wirkung entfalten kann, die das Fleisch mürbe macht. In Butterschmalz rundherum anbraten, entnehmen und übriggebliebenes Gemüse bräunen. Mit Tomatenmark und Ketchup ablöschen. Mit Cola-Limonade auffüllen und Puszta-Salat hinzufügen.



Die Spieße nun bei mittlerer Hitze etwa 45 Minuten schmoren lassen, bei Bedarf etwas Flüssigkeit nachfüllen. Dazu passen Pommes frites oder Reis.