Frühblühende Gehölze

Ab Mitte März sind es vor allem Kamelien (Camellia japonica), die schon richtig Farbe zeigen. Da es viele Sorten gibt, also auch winter- bis frühblühende, ist die Kameliensaison recht lange und reicht bis Mai. Kälte ist dabei oft nicht das Problem, sondern eher die Wintersonne, die speziell bei Frost zum Austrocknen der Pflanzen führt. Daher gedeihen Kamelien bevorzugt in wind- und sonnengeschützten Lagen, wobei Mittagssonne die meisten Schäden anrichtet. Kamelien mögen einen leicht sauren Boden und sollten ansonsten in Ruhe gelassen werden. Schnitt ist nicht erforderlich, nur Störendes sollte entfernt werden.