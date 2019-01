Schluss mit der Frühjahrsmüdigkeit

Müdigkeit mit Schlaf und Entspannung zu bekämpfen – klingt logisch, ist aber ein Irrtum. Es gilt, was der Volksmund sagt: „Wer rastet, der rostet“. Gegen die Frühjahrsmüdigkeit gibt es keine Medizin – dafür einfache Maßnahmen, die jeder selbst schnell umsetzten kann. Besonders bewährt hat sich viel Bewegung an der frischen Luft bei Licht. Der Sauerstoff vertreibt im Gehirn die Müdigkeit, die frische Luft stärkt zudem Herz, Kreislauf und unterstützt das Immunsystem. Das Licht regt den Körper zur Bildung des Gute-Laune-Hormons Serotonin an.