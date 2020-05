Frühlingsküche von Armin Roßmeier

Für die Rohkost das Grün der Radieschen gleich nach dem Kauf entfernen. Radieschen waschen und in Streichholzstifte schneiden. Kohlrabi schälen und in Scheiben schneiden, ebenso die Gurke – ohne zu schälen. Beides wie die Radieschen in Stäbchen schneiden, alle drei Gemüse vermengen. Romanasalat waschen und auch in Streifen schneiden. Alle Zutaten der Marinade miteinander verrühren und über die vorbereiteten Stäbchen geben, kurz vermengen. Erst vor dem Servieren den Romanasalat unterheben.