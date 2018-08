Fürst-Pückler-Eispralinen

Sahne mit Zucker mischen und steif schlagen, drei gleich große Mengen auf drei Glasschüsseln verteilen. In die erste Schüssel das Kakaopulver und die Schokoladensoße hinzugeben und gut einrühren. In die zweite Schüssel eine Messerspitze Kurkuma und ein Päckchen Bourbon-Vanillezucker hinzugeben, gut verrühren. In die dritte Schüssel pürierte Erdbeeren und Erdbeersirup hinzugeben, gut verrühren.