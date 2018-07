Verbraucher | Volle Kanne - G20-Gipfel in Hamburg: Ein Jahr danach

Vom 6. bis 8. Juli 2017 fand in Hamburg der G20-Gipfel statt. Politiker aus aller Welt reisten an, um miteinander zu verhandeln. Mit ihnen aber auch Tausende Randalierer, die ihre Spuren in der Stadt hinterließen.