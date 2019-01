Ein grüner Daumen macht glücklich

Weiterhin wird Gärtnern als Therapie auch in der Neurologie, in der Pädiatrie und in Kinder- und Jugendpsychiatrien eingesetzt. Kleine Erfolge können aber auch schon Grünpflanzen in Räumen, wie zum Beispiel Büros oder Krankenzimmern, bringen. Denn schon ihre bloße Anwesenheit kann neben der besseren Luftqualität die Stressreduktion erhöhen.