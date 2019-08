Gärtnern in Töpfen

Den maximalen Geschmack haben nur eine voll ausgereifte Paprika bzw. Chilis. Wenn also auch nur kleine grünliche Stellen in der Nähe des Stielansatzes zu sehen sind, sollte man mit der Ernte noch mindestens zwei Tage warten. Der Erntetipp der Pflanzenexpertin: „Morgens haben Paprika und Chilis die meisten Nährstoffe, deshalb sollte man am besten vormittags ernten.“ Die Früchte werden an einer Pflanze nicht alle gleichzeitig reif, sondern lassen sich bequem nacheinander ernten.